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الرياضة

بوقرة يعلن عن التشكيلة الأساسية المعنية بمواجهة ليبيا

بقلم عزيز طالبي
بوقرة يعلن عن التشكيلة الأساسية المعنية بمواجهة ليبيا
بوقرة
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أعلن الناخب الوطني مجيد بوقرة عن القائمة الرسمية التي سيعتمد عليها في مباراة اليوم بين الجزائر و ليبيا.

وستنطلق المباراة بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، وسط حضور جماهيري كبير جدا.

وكما كان منتظرا، اعتمد مجيد بوقرة على اللاعبين الأكثر جاهزية و خبرة في التعامل مع المباريات الإفريقية.

القائمة الأساسية:

في حراسة المرمى : قندوز
في الدفاع : لعوافي ، عبد اللاوي ، بلعيد ، بلخيثر
في وسط الميدان : ميريزيق ، دراوي ، قندوسي
في الهجوم : مزيان ، محيوص ،لحمري

رابط دائم : https://nhar.tv/KKXyV
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