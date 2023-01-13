بوقرة يعلن عن التشكيلة الأساسية المعنية بمواجهة ليبيا

أعلن الناخب الوطني مجيد بوقرة عن القائمة الرسمية التي سيعتمد عليها في مباراة اليوم بين الجزائر و ليبيا.

وستنطلق المباراة بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، وسط حضور جماهيري كبير جدا.

وكما كان منتظرا، اعتمد مجيد بوقرة على اللاعبين الأكثر جاهزية و خبرة في التعامل مع المباريات الإفريقية.

القائمة الأساسية:

في حراسة المرمى : قندوز

في الدفاع : لعوافي ، عبد اللاوي ، بلعيد ، بلخيثر

في وسط الميدان : ميريزيق ، دراوي ، قندوسي

في الهجوم : مزيان ، محيوص ،لحمري