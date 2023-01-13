بوقرة يعلن عن التشكيلة الأساسية المعنية بمواجهة ليبيا
بقلم عزيز طالبي
أعلن الناخب الوطني مجيد بوقرة عن القائمة الرسمية التي سيعتمد عليها في مباراة اليوم بين الجزائر و ليبيا.
وستنطلق المباراة بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، وسط حضور جماهيري كبير جدا.
وكما كان منتظرا، اعتمد مجيد بوقرة على اللاعبين الأكثر جاهزية و خبرة في التعامل مع المباريات الإفريقية.
القائمة الأساسية:
في حراسة المرمى : قندوز
في الدفاع : لعوافي ، عبد اللاوي ، بلعيد ، بلخيثر
في وسط الميدان : ميريزيق ، دراوي ، قندوسي
في الهجوم : مزيان ، محيوص ،لحمري
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