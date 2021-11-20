بوقرة يعلن قائمة المعنيين بكأس العرب ونجوم المنتخب الأول بقوة

أعلن مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في كأس العرب، والتي تنطلق في الـ30 نوفمبر الجاري.

وأجرى “الماجيك” العديد من التغييرات، مقارنة بالمجموعة التي إعتمد عليها في التربص الأخير، في دبي، بمناسبة الخسارة أمام نيوزيلندا.

وقرر أسطورة غلاسغو راينجرز، تدعيم تشكيلته بالعديد من نجوم المنتخب الوطني الأول، على غرار رايس وهاب مبولحي، يوسف بلايلي وبونجاح، تاهرات

وسيكون بوقرة، مطالبا بتسيير وقت لعب الأسماء السالف ذكرها، بسبب حاجة الخضر لهم في الموعد الأهم وهو كأس إفريقيا بالكاميرون.

وجاءت القائمة النهائية كالتالي