بوقرة يعلن نهاية مغامرته مع “الخضر”

عبّر الناخب الوطني، مجيد بوقرة، عن خيبة أمله الكبيرة عقب إقصاء المنتخب الجزائري من الدور ربع النهائي لكأس العرب أمام منتخب الإمارات بضربات الترجيح.

مؤكدًا أن ظروف المباراة والإصابات أثّرت على خياراته الفنية.

وقال بوقرة في تصريحاته بعد اللقاء:”التغييرات التي قمت بها كانت محدودة بسبب الإصابات، على غرار خاسف”، موضحًا أن الوضع الصحي للاعبين قيّد تحركاته على دكة البدلاء.

وأضاف:”سبب تأخري في إجراء التغييرات يعود إلى خوفي من إرهاق اللاعبين البدلاء، خاصة في ظل معاناة بعضهم من إصابات”.

وتطرق بوقرة إلى ركلات الترجيح، قائلاً:”ياسين بن زية مسدد جيد لركلات الجزاء، هذه هي كرة القدم وهذا قدرنا”.

ولم يُخفِ الناخب الوطني إحساسه بالمسؤولية تجاه الجماهير الجزائرية، حيث قال بأسف:”أندم على شيء واحد فقط، وهو أننا خيبنا ولم نتمكن من إسعاد الشعب الجزائري”، معترفًا بثقل الإقصاء على الجميع.

وتابع بوقرة تصريحاته بتمنياته للمنتخب الوطني الأول بالتوفيق في الاستحقاق القاري المقبل، مؤكدًا:” أتمنى من المنتخب الوطني الأول أن يسعدنا في نهائيات كأس أمم إفريقيا”.

وختم المدرب بوقرة بإعلان نهاية مغامرته مع “الخضر” بالقول:” أنا مدرب رئيسي لا أستطيع أن أكون ضمن طاقم بيتكوفيتش المساعد”.