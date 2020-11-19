بوقرة يعود للحديث عن ملحمة “أم درمان”

عاد المدرب المحلي “مجيد بوقرة”، للحديث عن ملحمة أم درمان والتأهل للمونديال بعد أكثر من 20 سنة.

وقال “بوقرة” في تصريح لموقع الفاف: “لحظات لا تنسى أبدا، خاصة لحظة عودتنا إلى الجزائر”.

وأضاف: “المشوار كان صعبا بمجموعتين، ومباراتنا ضد مصر كانت تاريخية خاصة مباراة أم درمان”.

وتابع: “ذلك الانتصار كان ايضا انتصار الجماهير، فعندما شاهدنا الشعب في السودان لم نصدق ذلك”.

في حين ختم كلامه: “طريقة استقبالنا في مصر هي التي حفزتنا على التأهل للمونديال ووجود أكثر من 30 ألف جزائري في السودان جعلنا نحقق الفوز”.