بوقرة يعود للحديث عن ملحمة “أم درمان”

الرياضة
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بوقرة يعود للحديث عن ملحمة “أم درمان”
بقلم أمير بهلول

عاد المدرب المحلي “مجيد بوقرة”، للحديث عن ملحمة أم درمان والتأهل للمونديال بعد أكثر من 20 سنة.

وقال “بوقرة” في تصريح لموقع الفاف: “لحظات لا تنسى أبدا، خاصة لحظة عودتنا إلى الجزائر”.

وأضاف: “المشوار كان صعبا بمجموعتين، ومباراتنا ضد مصر كانت تاريخية خاصة مباراة أم درمان”.

وتابع: “ذلك الانتصار كان ايضا انتصار الجماهير، فعندما شاهدنا الشعب في السودان لم نصدق ذلك”.

في حين ختم كلامه: “طريقة استقبالنا في مصر هي التي حفزتنا على التأهل للمونديال ووجود أكثر من 30 ألف جزائري في السودان جعلنا نحقق الفوز”.


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