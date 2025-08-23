بوقرة يعيد الثلاثي محيوص بوكرشاوي و بلحوسيني لتشكيلته الأساسية

كشف مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، عن تشكيلته الأساسية، تحسبا لمواجهة منتخب السودان، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين “الشان”.

و قام الناخب الوطني، بإعادة المهاجمين، أيمن محيوص، و عبد النور بلحوسيني، اللذان شاركا كبديلين في مواجهة النيجر الأخيرة، لزميليهما بايازيد و أخريب.

وسيقود محيوص وبلحوسيني خط الهجوم، رفقة المتألق عبد الرحمن مزيان، تحسبا لمواجهة السودان.

كما أحال الناخب الوطني، لاعب إتحاد العاصمة، مهدي مرغم لمقاعد البدلاء، و أقحم مكانه لاعب شباب بلوزداد، بوكرشاوي.

وجاءت تشكيلة الخضر، على النحو التالي: بوحالفاية، خاسف، عليلات، غزالة، حلايمية، مرباح، بوكرشاوي، دراوي، بلحوسيني، محيوص، مزيان.