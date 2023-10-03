بوقرة يغادر المنتخب الوطني صوب الدوري القطري

قرر مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة إنهاء مشواره مع المنتخب الوطني في الوقت الراهن و التنقل صوب الدوري القطري.

وقالت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، في بيان لها، اليوم أن مجيد بوقرة فضّل القيام بتجربة جديدة، بعدما تأكد تأجيل كأس أمم افريقيا للاعبين المحليين بعد 2024.

كما ودعت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، الماجيك بعد مشوار طيب جدا، خاصة الفوز بكأس العرب التي جرت بقطر.

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