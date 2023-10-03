بوقرة يقترب من العودة لميادين التدريب من بوابة هذا النادي

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن إقتراب مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة، رفقة طاقمه من خوض تجربة تدريبية جديدة.

وحسب ما كشفه موقع “DZ FOOT“، فإن المدرب بوقرة يقترب من تولي العارضة الفنية لنادي المرخية الناشط في دوري نجوم إكسبو القطري.

وأوضح المصدر، أن غياب المنافسات الرسمية مع المنتخب المحلي، شجع المدرب بوقرة على تغيير الأجواء هو وطاقمه المساعد جمال مصباح محمد بن حمو اللذان سيكونان ضمن طاقمه الفني في مهمته الجديدة.

يجدر الإشارة، سيخوض المدرب مجيد بوقرة ثالث تجربة تدريبية مع الأندية في مسيرته، حيث سبق له الإشراف على تدريب نادي الدحيل لفئة أقل من 23 سنة، بالإضافة لنادي الفجيرة الإماراتي.