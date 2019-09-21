بوقرة يقود الفجيرة لأول فوز في إفتتاح الدوري الإماراتي

قاد المدرب الجزائري لنادي الفجيرة الإماراتي مجيد بوقرة ناديه لتحاقيق الفوز 1-0 أمام نادي الوحدة في إفتتاح مباريات الدوري الإماراتي.

وحقق بوقرة تأول فوز في البطولة الإماراتية والثاني له مع نادي الفجيرة بعد مباراة الكأس، وكان الفوز صعبا على أشبال المدرب مجيد بوقرة خصوصا أمام فريق الوحدة الذي إحتل المركز الثالث الموسم الماضي في الدوري الإمارتي.

للتذكير فإن الطاقم الفني لنادي الفجيرة يعتبر 100 بالمئة جزائري حيث يضم كل من اللاعب الوطني جمال مصباح كمساعد، محمد بن حمو مدرب للحراس، وكريم خودة اللاعب السابق لفريق شباب قسنطينة.