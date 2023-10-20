بوقرة يقود المرخية لتحقيق أول فوز في البطولة القطرية

قاد الناخب السابق مجيد بوقرة فريق المرخية لتحقيق أول فوز له. في البطولة القطرية على حساب نادي الشمال بهدفين مقابل هدف.

و سجل مجيد بوقرة أول فوز لناديه بعد خمس جولات كاملة، لم يفز فيها ناديه بأي نقطة إلى جانب. دخوله بقوة في صراع البقاء.

وقام خليفة المدرب هيدسون بتقديم دفعة معنوية كبيرة لفريقه، الذي يسعى للخروج من قاع الترتيب و اللعب على هدف البقاء في حظيرة الكبار.

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