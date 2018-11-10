بوقرة يكتشف “محرز الجديد” في الدحيل القطري

خطف اللاعب الجزائري الشاب أنيس بن صافي الأنظار في الدوري القطري للشباب بفضل تألقه مع فريق الدحيل لأقل من 23 سنة.

وذلك بعد الفرصة التي منحها له المدرب الحالي لفريق الدحيل “-23” واللاعب السابق للمنتخب الوطني الجزائري مجيد بوقرة.

وينشط اللاعب في منصب جناح أيسر كما أنه يُلقب بمحرز الجديد في الدوري القطري لتشابه طريقة لعبه مع طريقة نجم الخضر رياض محرز.

وبعد تألقه اللافت تلقى “أنيس بن صافي” دعوة المنتخب القطري لأقل من 18 سنة إضافة إلى تلقيه العديد من العروض الفرنسية.

وسبق للناخب الوطني الحالي جمال بلماضي ترقية صاحب ال18 سنة للفريق الأول للدحيل لما كان يُشرف عليه الموسم الماضي.