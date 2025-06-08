بوقرة يكشف أسباب الاستغناء عن محيوص في المنتخب الوطني !

كشف الناخب الوطني مجيد بوقرة عن السبب الحقيقي وراء عدم توجيهه الدعوة لمهاجم شباب بلوزداد أيمن محيوص للتربص التحضيري الذي يسبق المواجهة الودية التي ستلعب أمام رواندا يوم غد بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وقال مجيد بوقرة في تصريح للموقع الرسمي لـ “الفاف” اليوم الأحد “قررت إراحة أيمن محيوص لأسباب عدة، أولها أنه في طور الانتقال الى فريقه أخر، وثانيا لإتاحة الفرصة لعناصر اخرى مثل بركان وكوحيلي لمنحهم وقت اكبر و الوقوف على مستوياتهم بشكل أدقّ”.

وأضاف بوقرة “بخصوص محيوص يجب توضيح الأمر بأنه لا يتعلق بأي عقوبة تخصه، عند خروجه من المباراة السابقة لم يكن غاضبا مني بل كان محبطا لعدم تسجيله وهذا أمر طبيعي بالنسبة للاعب يملك روحا تنافسية، لا يوجد ما يدعو للقلق”.

كما أثنى “الماجيك” كثيرا على أخلاق ابن مدينة جيجل “محيوص كان مثاليا في سلوكه و انضباطه ويعد عنصرا مهما داخل المجموعة، و لرفع أي لبس، أؤكد أنه كان مجرد خيار لإراحته”.