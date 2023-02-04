بوقرة يكشف أسباب الفشل في التتويج بـ “الشان”

كشف الناخب الوطني مجيد بوقرة عن الأسباب الحقيقية وراء الفشل في التتويج بـ “الشان” على حساب السنغال.

وقال مجيد بوقرة خلال ندوة الصحفية التي عقدها عقب المباراة “أشكر اللاعبين علىى مجهوداتهم بعد العمل الكبير في التدريبات طيلة المشوار، لأول مرة ننهزم، لهذا أنا متأسف، أتأسف كذلك لأيمن محيوص الذي حاول من اجل إسعاد الجمهور”.

كما أضاف بوقرة “المكتوب هو من قادنا للخسارة و لم يشأن لنا الفوز”.

وختم ” هذه هي تقاليد كرة القدم و ما عسانا أن نقول سوى الحمد لله”.

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