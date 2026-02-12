بوقرة يكشف أهداف مع المنتخب اللبناني

نشط المدرب الجزائري مجيد بوقرة، اليوم الخميس، ندوة صحفية، عقب ترسيمه كمدرب جديد لمنتخب لبنان، أين كشف أهدافه المستقبلية رفقة هذا الأخير.

وصرح بوقرة، في هذا الخصوص: “العقد الذي وقعته كمدرب للمنتخب اللبناني ينقسم لمرحلتين، أولهما التأهل لكأس أسيا ضد منتخب اليمن”.

كما أضاف: “المرحلة الثانية هي تحضير منتخب لبناني قادر على التأهل لكأس العام، التي تعد هي الأولوية”.

وتابع مجيد بوقرة: “هناك لاعبون أثبتوا جدارتهم خلال قيامي بالتحليل، وسنقوم بادماج لاعبين شبان موهوبين في المنتخب، تدريجيا بعد مباراة اليمن”.

يذكر أن مجيد بوقرة، أمضى على عقد لمدة ثلاثة سنوات مع الاتحاد اللبناني لكرة القدم، لتولي العارضة الفنية لمنتخب لبنان.