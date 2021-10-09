بوقرة يكشف التشكيلة الأساسية التي ستواجه منتخب البنين

كشف امجيد بوقرة، مدرب المنتخب الوطني للمحليين، عن التشكيلة التي سيبدأ بها الواجهة الودية التي ستجمعهم سهرة اليوم بمنتخب البينين.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، قائمة الاعبين الذين سيعتمد عليهم بوقرة، مع بداية هذا اللقاء.

واختار بوقرة، دخول هذه المباراة بكل من غايا مرباح، دباري، لعوافي، كداد، آيت عبد السلام، ميريزاق، دراوي، قندوسي، دغموم، بوتمان، زروقي.

يذكر أن المنتخب الجزائري للمحليين، يواجه نظيره البنيني، سهرة اليوم السبت، بملعب “عمر حمادي”، في مباراة ودية تحضيرية.

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