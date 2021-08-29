بوقرة يكشف التشكيلة الأساسية التي ستواجه بورندي

كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة اليوم الأحد، عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها ثاني مواجهة ودية، والتي ستجمعهم بمنتخب بورندي.

وشهدت تشكيلة بوقرة، تغييرات بالجملة، مقارنة بتلك التي خاضت أول مواجهة ودية أمام منتخب سوريا، والتي عاد فيها الفوز للخضر.

ويأتي هذا بالنظر لسعي مدرب المنتخب المحلي، لمنح فرصة لجميع العناصر، للوقوف على امكانياتهم عن قرب.

وسيواجه المنتخب الوطني المحلي، منتخب بورندي، غدا الإثنين، بقطر، ضمن التحضيرات الخاصة ببطولة كأس العرب.

وضمت التشكيلة الأساسية التي كشف عنها مجيد بوقرة، كل من: