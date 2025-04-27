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الرياضة

بوقرة يكشف القائمة النهائية لمحليي “الخضر”

بقلم محمد لمين صحراوي
بوقرة يكشف القائمة النهائية لمحليي “الخضر”
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كشف مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، اليوم الأحد، عن القائمة النهائية التي سيعتمد عليها في اللقاء المزدوج، أمام منتخب غامبيا، ضمن تصفيات “شان” 2025.

ويواجه محليو “الخضر” المضيف غامبيا يوم الـ 3 ماي الداخل. على أن تقام مباراة العودة. في الـ 9 من الشهر ذاته، بملعب 19 ماي 56، بعنابة.

وضمّت قائمة الناخب المحلي، مجيد بوقرة، 26 لاعبا، من بينهم 4 حراس، و9 مدافعين، إلى جانب 7 لاعبي وسط ميدان، و6 مهاجمين، يتقدمهم هداف البطولة ولاعب بارادو، عادل بولبينة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراس المرمى: بن بوط (اتجاد العاصمة)، مجادل (أولمبي الشلف)، بوحلفاية (شباب قسنطينة)، بوسدر (وفاق سطيف).

الدفاع: حلايمية وغزالة (مولودية الجزائر)، خاسف، كداد وبوكرشاوي (شباب بلوزداد)، شتي وعزي (اتحاد العاصمة)، مداني (شبيبة القبائل)، بعوش (شباب قسنطينة).

الوسط: بن خماسة، ثابتي، دراوي، بوراس (مولودية الجزائر)، مرباح وذيب (شباب قسنطينة)، مهدي بوجمعة (شبيبة القبائل).

الهجوم: مزيان ومحيوص (شباب بلوزداد)، بركان وأخريب (شبيبة القبائل)، بلحوسيني (شباب قسنطينة)، عادل بولبينة (أتليتيك بارادو).

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