بوقرة يكشف تشكيلته الأساسية المعنية بمواجهة جنوب افريقيا

كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مباراة اليوم التي ستجمعهم بمنتخب حنوب افريقيا.

وحسب الأسماء التي تم اتلكشف عنها، حافط المدرب مجيد بوقرة، على استقرار تشكيلته الأساسية، مقارنة بتلك التي اعتمد عليها في أول مباراة لهم ضد اوغندا.

وسيدخل بوقرة، مواجهة جنوب افريقيا، بكل من بوحلفاية، عليلات، بلحوسيني، دراوي، مزيان، حلايمية، بوكرشاوي، محيوص، غزالة، وشتي.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني للمحليين، ضد نظرائهم من جنوب افريقيا، والمقرة أسمية اليوم الجمعة، تدخل ضمن الجولة الثانية من بطولة الشان.