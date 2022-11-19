بوقرة يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة سيراليون

يواجه المنتخب الوطني للمحليين، اليوم السبت، منتخب سيراليون، ضمن التربص التحضيري الجاري بدولة الإمارات.

وكشف المدرب مجيد بوقرة، عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها مع بداية هذه المواجهة أمام منتخب سيراليون.

كما قام مدرب المنتخب المحلي باجراء بعض التغييرات عن تشكيلته، مقارنة بتلك التي خاضت المواجهة الاخيرة أمام سوريا، والتي فاز بها الخضر بـ1-0.

وضمت التشكيلة التي اختارها مجيد بوقرة لمواجهة سيراليون كل من: