بوقرة يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة موريتانيا

كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، اليوم الأربعاء، عن تشكيلته الأساسية التي سيبدأ بها مواجهة موريتانيا.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، التشكيلة الأساسية التي اختارها بوقرة، لبدياة هذه المواجهة الودية التحضيرية.

كما فضل بوقرة، في تشكيلته هذه، منح الفرصة لبعض الأشماء التي لم تشارك في المباراة الماضية، لاستفادتهم من وقت لعب.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين يواجه أمسية اليوم الأربعاء، منتخب موريتانيا، بملعب “19 ماي” بعنابة، تحضيرا لمنافسة “الشان”.