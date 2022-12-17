بوقرة يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة السنغال

كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها مباراته التحضيرية أمام منتخب السنغال، اليوم السبت.

واختبر بوقرة، العناصر الأكثر جاهزية، ليبدأ بها باراته التحضيرية أمام السنغال، والمقررة عشية اليوم بملعب “8 ماي” بعنابة.

كما شهدت هذه التشكيلة الأساسية التي اعتمدها الناخب المحلي، بعض التغييرات، مقارنة بتلك التي خاضت ودية موريتانيا.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني للمحليين، ونظيره السنغالي، تدخل ضمن التحضيرات الخاصة بمنافسة “الشان”.