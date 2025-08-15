بوقرة يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة غينيا

كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، الشتكيلة الأساسية التي سيعول عليها اليوم الجمعة، في مباراتهم ضد غينيا، لحساب بطولة “الشان”.

ونشر الموقع الرسمي لـ”الفاف” التشكيلة الأساسية التي اختارها بوقرة، والتي اسماء اللاعبين الأكثر جاهزية.

ويعول بوقرة، على خبرة بعض العناصر الوطنية، بالإضافة لجاهزية وعزيمة لاعبيه، في سعيه للفوز ضد غينيا.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني للمحليين، ضد غينيا، تدخل ضمن الجولة الثالثة من بطولة “الشان”.