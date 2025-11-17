بوقرة يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة مصر

كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مواجهة اليوم الإثنين، ضد منتخب مصر.

واختار بوقرة، اجراء عدة تغييرات على التشكيلة التي سيبدأ بها هذه المباراة، مقارنة بتلك التي اعتمد عليها في المباراة السابقة.

ويسعى بوقرة، من خلال التغييرات التي أحدثها على تشكيلته الأساسية، منح دقائق لعب لكل العناصر، إلى جانب سعيه لإظهار منتخب المحليين، بوجه أقوى.

يذكر أن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني للمحليين، ونظيره المصري، تدخل ضمن التحضيرات الخاصة ببطولة كأس العرب.