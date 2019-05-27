بوقرة يكشف حقيقة ترتيب مُباراة الجزائر –  مصر في 2010!

الرياضة
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بوقرة يكشف حقيقة ترتيب مُباراة الجزائر –  مصر في 2010!
بقلم إسماعيل عشاش

تطرق الدولي الجزائري السابق، مجيد بوقرة للتصريحات النارية التي أطلقها، رابح سعدان، بخصوص ترتيب مُباراة “الخضر” ومصر في الكان 2010.

وقال لإذاعة “جو راديو” :”هذا أمر غير معقول، لا أتصور بأن لاعب من ذلك الجيل يُمكن أن يقبل بترتيب اللقاء”.

وواصل :”عندما تُشاهد مُجريات المُباراة، تجد بأننا دخلنا بشحنة زائدة، من أجل الإنتقام لما تعرضنا له بمصر في تصفيات المونديال”.

وأضاف :”العقلية التي كانت تُميزنا حينها، كانت تجعل من الإستحالة حدوث السيناريو الذي قاله الشيخ رابح سعدان”.

ليختم :”لا أعلم المُعطيات التي يمتلكها الشيخ، ولكن لا أعلم سبب تلك التصريحات، والتي أعتبرها غير إحترافية بالمرة”.


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