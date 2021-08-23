بوقرة يكشف سبب إستبعاده لـ”بلومي الصغير”

شرح مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، سبب إستبعاده للجناح الطائر لمولودية وهران، محمد البشير بلومي، وهو الذي كان يُصنف من أبرز مُفاجآت الموسم الكروي الذي يُشارف على الإنتهاء.

وتحدث الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الخضر” قائلا بخصوص إبن أسطورة كرة القدم الجزائرية، قائلا :”بلومي لاعب جيد، ولكنه لم يكن يشارك بإنتظام تماما مع فريقه خلال الأسابيع الماضية، وهذا سبب تعويضه بعناصر أخرى”.

يُذكر بأن النجم الصاعد للحمراوة، كان قد برز بشكل لافت منذ أشهر مضت، قبل أن يتراجع مردوده في المُنعرج الأخير من الرابطة المُحترفة الأولى.

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