بوقرة يكشف سبب استبعاده لبونجاح عن مواجهة المغرب

تحدث مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، عن الأسباب التي دغعته لاستبعاد بغداد بونجاح عن مواجهة المغرب.

وصرح بوقرة، قبل انطلاق مباراة المغرب: “وضعنا بغداد بونجاح، خارج القائمة المعنية بمواجهة منتخب المغرب”.

كما أوضح مدرب المنتخب الوطني للمحليين: “غيابه عن هذه المباراة، جاء نزولا عند قرار الطبيب، الذي طالب باخضاعه للراحة مدة ستة أيام”.

يذكر أن بوقرة، قرر الدفع المهاجم الشاب رزوقي، في مواجهة منتخب المغرب، لتعويض غياب بونجاح.