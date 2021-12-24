بوقرة يكشف علاقته مع سعيود ويوجّه رسالة شكر لبلماضي

تحدّث مدرب المنتخب المحلّي، مجيد بوقرة، عن نقاط قوة تشكيلته التي تمكّنت من حصد لقب كأس العرب بقطر.

وقال مجيد بوقرة في حديثه اليوم للقناة الإذاعية الأولى عن بلايلي “يوسف لديه إمكانات كبيرة جدا و من بين القلائل الذي تنتظر منهم صناعة الفارق في أي لحظة”.

وعن المهاجم أمير سعيود الذي كان وراء الهدف التاريخي قال “لدي علاقة جيّدة مع سعيود، اللاعب لديه إمكانات كبيرة، تمكن من تغيير نتيجة المباراة في النهائي بعد دخوله مباشرة، وهو الأمر الذي يؤكد الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها”.

عاد “الماجيك” للحديث عن فرحة التتويج “هذا أول تتويج في مشواري مع المنتخب كمدرب، وشعوري لا يوصف بهذا اللقب،خاصة بعدما فاجأنا الأنصار بالاحتفالات الكبيرة، بصراحة أجمل اللحظات”.

وأهدى بوقرة التتويج “”تتويجنا هو تتويج للجميع، لبلماضي الذي أشكره جزيل الشكر على دعمه لنا، والطاقم الفني للمنتخب الأول وكذا الطاقم الطبي. نعمل جميعا كعائلة واحدة ولدينا مشروع واحد”.