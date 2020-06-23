بوقرة يكشف عما اتفق عليه مع بلماضي

الرياضة
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بوقرة يكشف عما اتفق عليه مع بلماضي
بقلم إسماعيل عشاش

كشف مجيد بوقرة، عما اتفق عليه مع نظيره جمال بلماضي، بعد تعيينه على رأس المنتخب الوطني المحلي، يوم أمس الإثنين.

وقال أسطورة غلاسغو راينجرز للموقع الرسمي للفاف :”الهدف المنشود والمتفق عليه، هو البحث عن تطعيم المنتخب الأول بالمواهب”.

وواصل :”نريد إكتشاف ومُرافقة عطال، بن العمري، سوداني وسليماني الجدد، وقيادتهم للمستوى العالي”.

وأردف :”الشان القادمة ستقام على أرضنا، وسنعمل على تشكيلة مجموعة قوية من أجل البروز على الساحة القارية”.

وختم :”مشروع المنتخب الوطني المحلي مُرتبط بصفة آلية مع المنتخب الأول”.


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