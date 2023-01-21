بوقرة يكشف عن التشكيلة الأساسية لمواجهة موزمبيق

كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة عن القائمة الرسمية التي سيعتمد عليها في مباراة موزمبيق اليوم بداية من الساعة الثامنة.

وأعلن مجيد بوقرة عن ذلك عبر الموقع الرسمي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم السبت، قبل المواجهة الاخيرة من الدور الأول.

وكان “الماجيك” و لاعبيه قد حسموا التأهل مبكّرا بعد الفوز أمام كل من ليبيا واثيوبيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

قندوز. رضواني. كداد. غزالة. دهيري. باعوش. شيتة جحنيط. دراوي. بلخير. عريبي.

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