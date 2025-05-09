بوقرة يكشف عن تشكيلة المنتخب المحلي لمواجهة غامبيا

كشف مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مواجهة منتخب غامبيا لحساب الدور التصفوي الأخير المؤهل لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين (شان).

واعتمد الناخب الوطني مجيد بوقرة، على ركائز المنتخب وعلى الأسماء المعتادة على أجواء المنافسات الإفريقية، يتقدمهم محمد الأمين مداني وعبد الرحمن مزيان وأمين محيوص.

فيما عرفت التشكيلة أيضاً، دخول اللاعب الشاب بلال بوكرشاوي، الذي ستكون مهمته تحريك وسط ميدان الخُضر.

وجاءت تشكيلة المنتخب الوطني المحلي على النحو التالي:

بن بوط، مداني، غزالة، خاسف، حلايمية، مرباح، بوراس، بوكرشاوي، أخريب، مزيان، محيوص.