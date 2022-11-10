بوقرة يكشف عن قائمته المعنية بتربص الإمارات

أعلن الناخب المحلي، مجيد بوقرة، اليوم الخميس، عن قائمته المعنية بالتربص الذي سيجريه المنتخب الوطني المحلي، بالإمارات العربية المتحدة.

والذي سينطلق بداية من تاريخ اليوم الخميس، لغاية 26 نوفمبر، وستتخلله ثلاث مواجهات ودية ضد منتخبات سوريا، سيراليون والكويت.

كما جرى تحديد تاريخ 13 نوفمبر الحالي لمواجهة المنتخب السوري، بملعب الشارقة على الساعة 19.30.

ومواجهة المنتخب السيراليوني بتاريخ 19 نوفمبر بملعب الفجيرة على الساعة 19.00، والتي لم يتم ترسيمها بعد.

كما سيواجه المنتخب المحلي في ذات التربص، المنتخب الكويتي بتاريخ 25 نوفمبر بملعب شرطة دبي على الساعة 19.00.

وجاءت قائمة الناخب المحلي بوقرة مكونة من 25 لاعبا محليا، وعلى النحو التالي: