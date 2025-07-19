بوقرة يكشف عن قائمته المعنية بخوض تربص تحضيري قبل “الشان”

أعلن مدرب المنتخب الوطني الجزائري المحلي، مجيد بوقرة، عن قائمته المعنية بخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2024.

الدورة التي ستقام فعالياتها بدول أوغندا، تنزانيا وكينيا، في الفترة الممتدة من الفاتح أوت إلى غاية 30 من الشهر نفسه.

وحسب ما ورد في بيان الإتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن القائمة أولية وقد تطرأ عليها تغييرات قبل إرسال القائمة النهائية إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، هذا الثلاثاء.

وجاءت قائمة الناخب الوطني، بوقرة، مكونة من 28 لاعبا وعلى النحو التالي:

حراس المرمى: بوحالفاية، بوسدر، مجادل.

خط الدفاع: رضواني، حلايمية، نشاط، غزالة، عليلات، عبادة، بكور، خاسف، شتي.

خط الوسط: بوراس، بن خماسة، بن غيث، بوجمعة، بوكرشاوي،دراوي، مرباح.

خط الهجوم: أخريب، مرغم، بلحوسيني، مشيد، محيوص، بركان، بايازيد، مزيان، كوحيلي.