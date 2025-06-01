بوقرة يكشف عن القائمة المعنية بمواجهة رواندا

أعلن مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، عن القائمة المعنية بمواجهة رواندا التي ستجري بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة.

وستقام المباراة يوم 9 جوان 2025 بداية من الـ 20:00 سا بالتوقيت المحلي.

وعرفت قائمة المدرب الملقب بـ “الماجيك” تواجد أبرز اللاعبين المتألقين في الساحة الكروية المحلية أبرزهم لاعبي فريق شباب بلوزداد على غرار بن غيث و بوكرشاوي وباكور ومزيان و خاسف.

كما شهدت القائمة تواجد عدد من لاعبي فريق مولودية الجزائر الذي يقترب بشكل أكبر من التتويج بالبطولة الوطنية على غرار بوراس وحلايمية و غزالة.

فيما عرفت القائمة غياب الهداف أيمن محيوص و متوسط ميدان مولودية الجزائر بن خماسة، وهو الثنائي الذي كان مرشحا بقوة للإلتحاق بالمنتخب الوطني.