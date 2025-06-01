بوقرة يكشف عن القائمة المعنية بمواجهة رواندا
بقلم عزيز طالبي
أعلن مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، عن القائمة المعنية بمواجهة رواندا التي ستجري بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة.
وستقام المباراة يوم 9 جوان 2025 بداية من الـ 20:00 سا بالتوقيت المحلي.
وعرفت قائمة المدرب الملقب بـ “الماجيك” تواجد أبرز اللاعبين المتألقين في الساحة الكروية المحلية أبرزهم لاعبي فريق شباب بلوزداد على غرار بن غيث و بوكرشاوي وباكور ومزيان و خاسف.
كما شهدت القائمة تواجد عدد من لاعبي فريق مولودية الجزائر الذي يقترب بشكل أكبر من التتويج بالبطولة الوطنية على غرار بوراس وحلايمية و غزالة.
فيما عرفت القائمة غياب الهداف أيمن محيوص و متوسط ميدان مولودية الجزائر بن خماسة، وهو الثنائي الذي كان مرشحا بقوة للإلتحاق بالمنتخب الوطني.
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