بوقرة يكشف قائمة اللاعبين المحليين المعنيين بتربص الخضر

كشف مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة اليوم الإثنين، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل، والتي ضمت 23 لاعبا.

ووجه بوقرة الدعوة ضمن هذه القائمة، للاعبين الناشطين في أبرز الأندية الوطنية من المحترف الأول للدخول في التربص الأول المقرر من 13 إلى 17 جوان الجاري، بمركز سيدي موسى.

ونال لاعبي فريقي وفاق سطيف وشباب بلوزداد، حصة الأسد من قائمة بوقرة، أين سجل 6 لاعبين من كلا الفريقين تواجدهم ضمن هذه القائمة.

يذكر أن هذا التربص الأول للمنتخب المحلي بقيادة مجيد بوقرة، ستتخلله مباراة ودية تحضيرية أمام نظيرهم البورندي، يوم 16 جوان الجاري بملعب وهران الجديد.

وجاءت قائمة المنتخب المحلي كاملة على النحو التالي: