بوقرة يكشف قائمة اللاعبين المعنيين بتربص المنتخب الوطني للمحليين

كشف الناخب مجيد بوقرة، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبيين المعنيين بالمشاركة في التربص المقبل للمنتخب الوطني للمحليين.

وضمت القائمة التي كشف عنها بوقرة، 25 لاعبا، مع عدة أسماء جديدة سجلت تواجدها لاول مرة ضمن قائمة منتخب المحليين.

وضمت قائمة بوقرة، أسماء كل من: بلعزوق، يسلي، حديد، بلعيد بوناصر، غزالة، عبادة، شريفي، خاسف، شتي، حلايمية، عزي، مريزاق، بن خماسة، دراوي، بوكرشاوي، بن غيث، سعيود، بولبينة، مزيان، دغموم، قثيتان، بركان، قلي، بيازيد.

يذكر أن المتخب الوطني للمحليين سيدخل في تربص من 6 إلى 13 أكتوبر، بعنابة، والذي ستتخلله مبارتين وديتين ضد منتخب فلسطين، استعدادا لبطولة كأس العرب.