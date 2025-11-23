بوقرة يكشف قائمة اللاعبين المعنيين بكأس العرب

كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، اليوم الأحد، قائمة اللاعبين الذين اختارهم للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

وضمّت القائمة التي اختارها بوقرة، والتي كشف عنها الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، أسماء 23 لاعبا.

واختار بوقرة، ضمن هذه القائمة، اللاعبين الأكثر جاهزية بدنيا، بالاضافة لبعض الأسماء من ذوي الخبرة، على غرار بن زية، سعيود، واسلام سليماني.

ويستهدف المدرب مجيد بوقرة وأشباله، من خلال مشاركتهم في الطبعة المقبلة من كأس العرب، الدفاع عن لقبهم، بتحقيق تتويج جديد.

يذكر أن بطولة كأس العرب 2025، ستجرى بقطر، انطلاقا من الفاتح من شهر ديسمبر المقبل، وإلى غاية الـ18 من ذات الشهر.