بوقرة يكشف قائمة المُنتخب المحلي المعنية بالشان

كشف سهرة اليوم الإثنين الناخب الوطني للمُنتخب المحلي، مجيد بوقرة، عن قائمة اللاعبين المعنية بالمُشاركة في الشان.

وتنطلق المُنافسة المُقررة بالجزائر يوم 13 جانفي المُقبل وتدوم إلى غاية الرابع من فيفري.

ويُواجه المُنتخب الوطني المحلي نظيره الليبي في المباراة الافتتاحية للشان بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بداية من الـ20:00.

القائمة الرسمية لـ28 لاعبا:

حراسة المرمى:

فريد شعال (Mca)

شمس الدين رحماني (csc)

أليكسيس قندوز (crb)

الدفاع:

يوسف لعوافي (CRB)

هواري بعوش (USMA)

مختار بلخيثر (CRB)

هيثم لوصيف (USMA)

سعدي رضواني (USMA)

زين الدين بلعيد (USMA)

شعيب كداد (CRB)

أيوب غزالة (MCA)

أيوب عبد اللاوي (MCA)

حسين دهيري (PAC)

وسط الميدان:

زكرياء دراوي (CRB)

أسامة شيتة (USMA)

أحمد قندوسي (ESS)

أكرم جحنيط (USMA)

محمد أيت الحاج (USMA)

حسام الدين ميرازيق (CRB)

اسلام بكير (CRB)

الهجوم:

سفيان بيازيد (USMK)

عزيز الحمري (JSS)

فتح الله طاهر (MCA)

شعيب ذبيح (MCA)

عبد الرحمان مزيان (USMA)

أيمن محيوص (USMA)

اسلام بلخير (CRB)

كريم عريبي (CRB)