بوقرة يكشف قائمة لاعبي المنتخب الوطني للمحليين المعنيين بالتربص المقبل

كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، اليوم الأحد، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في التربص المقبل.

وضمت قائمة اللاعبين التي كشف عنها الناخب مجيد بوقرة، أسماء ثمانية وعشرون لاعبا، من أبرز الأندية المحترفة المحلية.

وكان لاعبي رائد البطولة، مولودية الجزائر، الأكثر تمثيلا في عذع القائمة لمنتخب المحليين، بثمانية لاعبين، مقابل لاعب واحد فقط من نادي بارادو، ويتعلق الأمر بهداف البطولة، عادل بولبينة.

ومن المقرر أن يدخل عناصر المنتخب الوطني للمحليين، في تربص مغلق، تحت اشراف المدرب مجيد بوقرة، انطلاقا من 17 إلى 24 مارس الجاري، تحضيرا لتصفيات “الشان”.