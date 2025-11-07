بوقرة يكشف هذا الأحد قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهتي مصر

يعقد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، يوم الأحد المقبل، ندوة صحفية، للكشف عن قائمة لاعبيه المعنيين بتربص نوفمبر الجاري.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، سيعقد بوقرة، ندوته الصحفية على الساعة (10:30)، بقاعة المحاضرات “محمد صلاح”، التابعة لملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

ومن المقرر أن يخصص مدرب منتخب المحليين، هذه الندوة الصحفية للكشف عن قائمة لاعبيه المعنيين بهذا التربص، والاجابة على أسئلة الصحفيين.

يذكر أن المكنتب الوطني للمحليين، سيخوض خلال تربصه المقبل، مبارتين وديتين، في مواجهة نظرائهم من منتخب مصر، بتاريخ 14، و17 نوفمبر الجاري، بمصر، تحضيرا لبطولة كأس العرب.