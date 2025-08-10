بوقرة يمنح يوم راحة للاعبين قبل موقعة غينيا في الشان

منح مدرب المنتخب المحلّي، مجيد بوقرة لاعبيه للمحليين يوم راحة، استغله الجميع في القيام بجولة ترفيهية وزيارة أحد المراكز التجارية، وذلك قبل استئناف التحضيرات لمواجهة منتخب غينيا.

ويستعد الخضر لملاقاة غينيا يوم الجمعة المقبل، بداية من الساعة 17:00 بالتوقيت الجزائري، على أرضية ملعب مانديلا الوطني في العاصمة الأوغندية كامبالا، ضمن ثالث مبارياتهم الرسمية في بطولة كأس إفريقيا للمحليين.

وكان المنتخب الوطني قد افتتح مشواره في البطولة بفوز مستحق على منتخب أوغندا أداءً ونتيجة، قبل أن يكتفي بالتعادل أمام منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الثانية، ما يجعل مواجهة غينيا حاسمة في سباق التأهل.

اللاعبون أكدوا أن أجواء الراحة والترفيه ساعدتهم على شحن طاقاتهم واستعادة تركيزهم، في وقت يطمح فيه بوقرة وطاقمه إلى تحقيق فوز جديد يعزز حظوظ الخضر في مواصلة المشوار والمنافسة على اللقب القاري.