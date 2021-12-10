بوقرة ينهي الجدل بخصوص محور الدفاع الذي سيشارك أمام المغرب

تحدث مدرب المنتخب الوطني المحلي “مجيد بوقرة” عن الآداء الرائع الذي قدمه محمد أمين توقاي أمام المنتخب المصري خلال المونديال العربي.

ونشط مجيد بوقرة ندوة صحفية صبيحة اليوم الجمعة للحديث عن مباراة الدور ربع النهائي أمام المنتخب المغربي قائلا:

“توقاي قدم مباراة كبيرة امام المنتخب المصري، وهو لاعب مستقبلي للمنتخب الوطني، لكن بالنسبة للخيارات أمام المنتخب المغربي لا يمكنني أن أتحدث عنها الآن، لكن الحقيقة أن توقاي أقنعني كثيرا”.

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