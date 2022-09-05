بوقرة يهنىء المنتخب الوطني للناشئين بالتأهل إلى نهائي كأس العرب

هنأ مدرب المنتخب الوطني المحلي عبد المجيد بوقرة، عناصر المنتحب الوطني لفئة أقل من 17 سنة عقب تأهلهم إلى نهائي كأس العرب التي تحتضنها الجزائر.

وقال الماجيك في تصريح لوسائل الإعلام عقب نهاية اللقاء: “سررت بمتابعة اللقاء، وهنيئا للطاقم الفني واللاعبين على هذا التأهل .”

وأضاف صخرة دفاع الخضر سابقا، بأن اللاعبين أدو ما عليهم وشرفوا الألوان الوطنية، مشيرا إلى مستقبل المنتخب الأول ينطلق من فئة أقل من 17. ”

كما تمنى بوقرة في الأخير التتويج لمحاربي الصحراء في المباراة النهائية التي ستجمعهم بالمتأهل من مبارة اليمن والمغرب.