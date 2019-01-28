“بوقرة” يواصل إنجازاته في “قطر”

وصل الدولي الجزائري السابق، مجيد بوقرة، إنجازاته مع رديف “الدحيل”، وقاده للتأهل لنهائي كأس قطر، على حساب “قطر” وبكل سهولة.

وقاد “الماجيك” أشباله للفوز بالنتيجة والأداء، مُحافظين على عذرية شباكهم، وفي نفس الوقت زيارة مرمى مُنافسهم في أربع مُناسبات كاملة.

ويعيش أسطورة “غلاسغو راينجيرز” موسما مميزا، حيث أنه يُنافس على جميع الألقاب الممكنة، وهو الذي يحتل مع فريقه صدارة الدوري.

يُذكر بأن صاحب الـ36 عاما، يتجه للإلتحاق بالعارضة الفنية للمنتخب الوطني، لمُساعدة جمال بلماضي، بداية من تربص شهر مارس القادم.