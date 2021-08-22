بوقرة يوجه الدعوة لـ26 لاعبا تحسبا لوديتي سوريا وبورندي

استدعى مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة 26 لاعبا محليا، تحسبا للتربص المقبل الذي يسبق الوديتان اللتان ستجمعان الخضر بكل من منتخبي سوريا، وبورندي.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، عن قائمة اللاعبين المحليين المعنيين بالتربص المقبل، والمبارتين الوديتين.

وعادت حصة الأسد في قائمة بوقرة، لفريق شباب بلوزداد، بطل الجزائر لهذا الموسم، أين سجل ستة لاعبين تواجدهم ضمن هذه القائمة.

وسيخوض المنتخب المحلي، تربصه التحضيري بقطر، في الفترة ما بين 22 إلى 30 أوت، تحسبا لوديته أمام سوريا، وبورندي، يومي 26، و29 من ذات الشهر.

وجاءت القائمة الكاملة المعنية بالتربص المقبل للمنتخب الوكني للمحليين على النحو التالي: