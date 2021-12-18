بوقرة يوجّه رسالة مؤثرة لبلماضي عقب تتويجه بالمونديال العربي

وجّه مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة رسالة شكرة وعرفان للناخب الوطني جمال بلماضي عقب تتويج الخضر بالمونديال العربي.

ونشط مدرب المنتخب الثاني مجيد بوقرة ندوة صحفية أمسية اليوم السبت عقب التتويج بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية قائلا:

“الحمد لله على هذا التتويج، وهذه الأجواء السعيدة بالنسبة لجماهيرنا، كما نشكر دولة قطر التي منحت لنا الفرصة، لعيش هذه البطولة الرائعة والتنظيم الرائع، بطولة ناجحة من البداية إلى النهاية، كما أشكر اللاعبين الذين يستحقون هذا التتويج، لأننا لم نتدرب كثيرا منذ بداية البطولة لكن شعرنا بتحسن الآداء مباراة بعد مباراة، ولاعبين “يشمخو التريكو””.

وأضاف: ” أشكر كذلك المدرب جمال بلماضي الذي آمن بقدراتي منذ سنوات، والذي تعلمت منه الكثير، هذه الكأس أهديها لبلماضي، وكل طاقمه الفني، وأشكر أيضا طاقمي الفني المكون من محمد بن حمو وجمال مصباح، بالرغم من أن بن حمو لم يتمكن من التواجد معنا اليوم بسبب المرض”.