بوقرة يوضح سبب إشراك بلايلي كرأس حربة أمام المنتخب المصري

كشف مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة سر إشراك اللاعب يوسف بلايلي كرأس حربة أمام المنتخب المصري بعد الخروج الإضطراري لبغداد بونجاح.

وأشرك مجيد بوقرة اللاعب العربي هلال سوداني كجناح أيسر، أمام المنتخب المصري فيما تم تحويل بلايلي إلى منصب رأس حربة، حيث أراد بوقرة الاستفادة من سرعة سوداني لكبح خطورة المدافع الايمن للمنتخب المصري.

ونشط بوقرة ندوة صحفية صبيحة اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة الغد امام المنتخب المغربي في إطار الدور ربع النهائي من المونديال العربي.

وقال: “لم أندم على اختياراتي للمهاجمين، كان علينا الاختيار وقمنا بذلك.. وضعنا سوداني على اليمين من أجل غلق الأروقة ووضعنا بلايلي في الهجوم”.