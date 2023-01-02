بوقرة يُدافع عن خياراته في قائمة “الشان”
بقلم حواز عبد النور
دافع الناخب الوطني للمُنتخب المحلي، مجيد بوقرة، عى خياراته بخصوص القائمة المعنية بالمُشاركة في الشان.
حيث قال خلال نزوله ضيفا على قناة كنال ألجيري:”منذ فترة طويلة ونحن نحضر لهذا الموعد وكانت دائما لدينا قائمة موسعة”.
وأضاف:”كنت راضيا جدا على العديد من اللاعبين وهناك لاعبين يستحقون التواجد لم يتم استدعائهم للشان”.
وختم:”نملك الآن 28 لاعبا قادرون على اللعب، اخترنا بروفايلات مُختلفة للاعبين بالنظر لاختلاف المباريات”.
رابط دائم : https://nhar.tv/BuMRJ