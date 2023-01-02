إعــــلانات
الرياضة

بوقرة يُدافع عن خياراته في قائمة “الشان”

بقلم حواز عبد النور
بوقرة يُدافع عن خياراته في قائمة “الشان”
صورة مركبة
  • 362
  • 0

دافع الناخب الوطني للمُنتخب المحلي، مجيد بوقرة، عى خياراته بخصوص القائمة المعنية بالمُشاركة في الشان.

حيث قال خلال نزوله ضيفا على قناة كنال ألجيري:”منذ فترة طويلة ونحن نحضر لهذا الموعد وكانت دائما لدينا قائمة موسعة”.

وأضاف:”كنت راضيا جدا على العديد من اللاعبين وهناك لاعبين يستحقون التواجد لم يتم استدعائهم للشان”.

وختم:”نملك الآن 28 لاعبا قادرون على اللعب، اخترنا بروفايلات مُختلفة للاعبين بالنظر لاختلاف المباريات”.

رابط دائم : https://nhar.tv/BuMRJ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر