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الرياضة

بوقرة يُشيد بمحيوص:”هو لاعب للمُستقبل”

بقلم حواز عبد النور
بوقرة يُشيد بمحيوص:”هو لاعب للمُستقبل”
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آشاد الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، بهداف كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، أيمن محيوص، عقب تألقه أمام كوت ديفوار.

حيث قال، الماجيك، عقب اللقاء في الندوة الصحفية:”لقد جازفت وتركت محيوص يُكمل المواجهة لأنه كان أفضل بدنيا مُقارنة ببقية اللاعبين”.

كما أضاف:”محيوص قوي ومُحارب فوق أرضية الميدان، وطريقة تنفيذه ركلات الجزاء جيدة”.

وختم:”لقد تحصل على الركلة بنفسه وتحمل المسؤولية بتنفيذها، وهو لاعب للمُستقبل خاصة بفضل امكانياته الفنية وخاصة طريقة لعبه بالرأس”.

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