بوقرة يُشيد بمحيوص:”هو لاعب للمُستقبل”
بقلم حواز عبد النور
آشاد الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، بهداف كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، أيمن محيوص، عقب تألقه أمام كوت ديفوار.
حيث قال، الماجيك، عقب اللقاء في الندوة الصحفية:”لقد جازفت وتركت محيوص يُكمل المواجهة لأنه كان أفضل بدنيا مُقارنة ببقية اللاعبين”.
كما أضاف:”محيوص قوي ومُحارب فوق أرضية الميدان، وطريقة تنفيذه ركلات الجزاء جيدة”.
وختم:”لقد تحصل على الركلة بنفسه وتحمل المسؤولية بتنفيذها، وهو لاعب للمُستقبل خاصة بفضل امكانياته الفنية وخاصة طريقة لعبه بالرأس”.
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