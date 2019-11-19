بوقرة يُعبّر عن استيائه: “هذه فضيحة” !

أجرى المدافع السابق للمنتخب الوطني “مجيد بوقرة” حوارا مع مجلة “فرانس فوتبول” دافع فيه عن فريقه الأسبق “غلاسغو رينجرز”.

ففي حوار مطول أجراه مع المجلة الفرنسية قال: “إنها فضيحة.. لقد أضروا كثيرا بفريق عريق مثل غلاسغو رينجرز”.

وأضاف: “أتمنى أن تأخذ العدالة مجراها وأن تنصف الفريق خاصة بعد السنوات التي عانى فيها”.

وتابع: “جيرارد منح الفريق بعد آخر، أنا سعيد لرؤيتهم يتألقون من جديد”.

يذكر أن “رينجرز” كان قد نزل للدرجة الرابعة بسبب الديون غير أن آخر الأخبار تشير أن البريطانيون أخطئوا في حساباتهم.