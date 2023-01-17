بوقرة يُعلق على حادثة التصفير على ماجر !

علق الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، على حادثة التصفير على أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر.

وقال “الماجيك” خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة المنتخب الوطني للمحليين أمام إثيوبيا.

“أطلب من الأنصار أن يتحلوا بالايجابية ويجب عدم نكران جميل أساطير كرة القدم الجزائرية”.

ويُذكر أن مجموعة من الأنصار كانت حاضرة بملعب نيلسون مانديلا ببراقي قامت بالتصفير على ماجر لحظة عرض صورته على الشاشة العملاقة للملعب.