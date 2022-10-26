بوقرة يُعلن عن قائمته المعنية بوديتي مالي ونيجر

أعلن الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، عن قائمته المعنية بمواجهتي منتخبا مالي والنيجر، في التربص المقبل للخضر.

وحسب ماورد في موقع الفاف اليوم الأربعاء، فإن المنتخب المحلي مقبل على خوض تربص بمدينة طبرقة تونس في الفترة الممتدة من 26 أكتوبر لغاية 2 نوفمبر المقبل.

كما أوضح بيان الفاف، أن الناخب بوقرة إضطر لغاية الأمس الثلاثاء لإعلان قائمته، بسبب إجراء اللقاءات المؤجلة من البطولة المحترفة.

كما كشف ذات البيان، أن الخضر سيطيرون صبيحة اليوم الأربعاء، لتونس أين سيقيمون بفندق La Cigale بطبرقة.

كما سيتخلل هذا التربص مواجهتين وديتين ضد منتخبا مالي بتاريخ 29 أكتوبر و ضد النيجر بتاريخ 2 ماي المقبل.

وجاءت قائمة الناخب المحلي مجيد بوقرة على النحو التالي: